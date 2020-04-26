Тен Хаг: "Мы должны поддержать Рэшфорда"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил поддержку своему нападающему Маркусу Рэшфорду.

Своими 30 голами в прошлом сезоне Рэшфорд обеспечил себе новый контракт на улучшенных условиях. Но после повышения зарплаты игра Маркуса пошла на спад.



В этом сезоне Рэшфорд забил только восемь голов в 41 матче, что раздражает многих болельщиков, и накануне Маркус, отвечая на твит одного из фанатов, признался, что терпит оскорбления уже несколько месяцев.



Реагируя на признание своего подопечного, Тен Хаг призвал всех поддержать Рэшфорда. В то же время Эрик хочет, чтобы Маркус подтянул свою игру.



"В прошлом году он провел великолепный сезон, лучший сезон в своей карьере. Он забил 30 голов. Вы видели, на что он способен. В этом сезоне он не показывает такой игры, и поэтому люди его очень критикуют".



"Думаю, мы должны поддержать его. Каждый должен поддержать его и подстегнуть его к уровням, которых он достигал в прошлом году. Ему нужна поддержка. Все мы знаем, на что он способен. Все мы должны поддержать его, но также подстегнуть его. Он может играть лучше, чем играет в этом году, и мы убедились в этом в прошлом году, когда он был действительно великолепен", — цитирует Тен Хага The Guardian.