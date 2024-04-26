"Арсенал" начал переговоры с Габриэлем о новом контракте

Габриэль "Арсенал" начал переговоры о новом контракте со своим защитником Габриэлем Магальяэсом.

Надежная игра Габриэля в связке с Вильямом Салиба является ключом к тому, почему "Арсенал" второй сезон подряд сражается за титул Премьер-Лиги.

Сейчас Габриэль полностью сосредоточен на успешном завершении сезона, однако Daily Mail утверждает, что "Арсенал" уже провел предварительные переговоры с лагерем 26-летнего бразильца о продлении сотрудничества.

Эти переговоры прошли в позитивном ключе и продолжатся в ближайшие недели. На "Эмирейтс" уверены в достижении компромисса.

Габриэль выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" в 2020 году и свой действующий контракт заключил в октябре 2022.


Метки Арсенал, Габриэль, контракты

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 21:00

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