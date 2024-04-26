"Арсенал" начал переговоры с Габриэлем о новом контракте

"Арсенал" начал переговоры о новом контракте со своим защитником Габриэлем Магальяэсом.

Надежная игра Габриэля в связке с Вильямом Салиба является ключом к тому, почему "Арсенал" второй сезон подряд сражается за титул Премьер-Лиги.



Сейчас Габриэль полностью сосредоточен на успешном завершении сезона, однако Daily Mail утверждает, что "Арсенал" уже провел предварительные переговоры с лагерем 26-летнего бразильца о продлении сотрудничества.



Эти переговоры прошли в позитивном ключе и продолжатся в ближайшие недели. На "Эмирейтс" уверены в достижении компромисса.



Габриэль выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Лилля" в 2020 году и свой действующий контракт заключил в октябре 2022.