Сон призвал "Тоттенхэм" реабилитироваться в дерби с "Арсеналом"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин призвал свою команду реабилитироваться в дерби против "Арсенала" за разгром от "Ньюкасла".

В прошлую субботу "Тоттенхэм" был разгромлен в гостях у "Ньюкасла" со счетом 4:0, показав крайне посредственный футбол.



По словам Сона, они с партнерами по команде много разговаривали насчет этого результата, и теперь 31-летний южнокореец рассчитывает на реакцию против "Арсенала" в воскресенье.



"Это был неприемлемый результат и неприемлемая игра, в том числе в исполнении меня. Мы как коллектив много разговаривали об этом матче и нашей игре. Каждый знает, что нам нужно прибавить. Все мы достаточно давно играем в Премьер-Лиге и на профессиональном уровне".



"Наша мотивация будет еще выше, чем в других матчах, поэтому нам просто нужно упорно трудиться до конца матча и придерживаться своего стиля игры. Тогда не будет сомнений, что мы сможем реабилитироваться", — цитирует Сона The Guardian.