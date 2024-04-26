Тимбер может сыграть с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сообщил, что защитник Юрриен Тимбер может принять участие в дерби против "Тоттенхэма" в воскресенье.

Тимбер, летний новичок "Арсенала", находится вне игры с августа, получив серьезную травму колена в первом же матче этого сезона Премьер-Лиги.



Однако восстановление уже позади. В минувший понедельник Юрриен сыграл тайм за резерв "канониров" против "Блэкберна" и даже забил гол. Теперь 22-летний голландец доступен для первой команды.



"Мы примем это решение завтра, после тренировочного занятия. Он очень близок".



"Я не знаю, будет ли это слегка слишком рано для него, но я бы сказал, что он очень близок", — цитирует Артету Evening Standard.