Клопп одобрил кандидатуру Слота

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил одобрение кандидатуре своего предполагаемого преемника в лице Арне Слота из "Фейеноорда".

Накануне Слот лично подтвердил, что хочет тренировать "Ливерпуль". В данный момент Арне ждет, когда "красные" договорятся с "Фейеноордом" о компенсации.



Слот выиграл Эредивизию в прошлом сезоне, а ранее в апреле завоевал Кубок Голландии, поэтому Клопп придерживается высокого мнения насчет Арне.



"Я ничего не знаю насчет этого. Я не участвую в этом процессе".



"Если он тот самый, то мне нравится, что он хочет эту работу. Он испытывает восторг".



"Мне нравится, как его команда играет в футбол. Все вещи, которые я слышал о нем, говорят, что он хороший парень".



"Мне интересно посмотреть, если клуб определил его как решение. Это звучит действительно хорошо".



"Это лучшая работа в мире. Если мы не завершим сезон на высокой ноте, то будет пространство для улучшения", — цитирует Клоппа Sky Sports.