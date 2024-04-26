Клопп одобрил кандидатуру Слота
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил одобрение кандидатуре своего предполагаемого преемника в лице Арне Слота из "Фейеноорда".
Накануне Слот лично подтвердил, что хочет тренировать "Ливерпуль". В данный момент Арне ждет, когда "красные" договорятся с "Фейеноордом" о компенсации.
Слот выиграл Эредивизию в прошлом сезоне, а ранее в апреле завоевал Кубок Голландии, поэтому Клопп придерживается высокого мнения насчет Арне.
"Я ничего не знаю насчет этого. Я не участвую в этом процессе".
"Если он тот самый, то мне нравится, что он хочет эту работу. Он испытывает восторг".
"Мне нравится, как его команда играет в футбол. Все вещи, которые я слышал о нем, говорят, что он хороший парень".
"Мне интересно посмотреть, если клуб определил его как решение. Это звучит действительно хорошо".
"Это лучшая работа в мире. Если мы не завершим сезон на высокой ноте, то будет пространство для улучшения", — цитирует Клоппа Sky Sports.
26.04.2024 16:00
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Какой то шлюп
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