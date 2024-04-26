Бент: Скажите мне, что Энцо делает хорошо?"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент заявил, что не понимает, чем полезен для своей команды полузащитник "Челси" Энцо Фернандес.

В минувший вторник Энцо и его партнеры по "Челси" потерпели сокрушительное поражение 5:0 от "Арсенала" в рамках Премьер-Лиги.



Понаблюдав за дерби на "Эмирейтс", Бент так и не понял, за что "синие" заплатили "Бенфике" 106 миллионов фунтов в январе 2023.



"В данную минуту "Челси" выглядит беззубо. Некоторые из матчей их команды..."



"Что касается этого Энцо Фернандеса за 100+ миллионов фунтов, то кто-нибудь должен мне объяснить, чем он хорош. Знаю, мне скажут: "Он выиграл Чемпионат Мира".



"Но скажите мне, что он делает хорошо? Потому что он не опорник — он не имеет представления, что творится у него за спиной в плане оборонительных действий".



"Он не тот, кто ассистирует или создает возможности для своих партнеров по команде, он ужасно читает игру и даже решения насчет паса принимает ужасно".



"Когда прошлым вечером (против "Арсенала") кто-нибудь пасовал ему мяч, он начинал эти дурацкие перекаты мяча своими шипами, вперед и назад. Это слегка по-пижонски, когда твоя команда уступает 4:0".



"И в этот момент все фанаты "Арсенала" радостно восклицали: "Уи!" Они подбадривали его, а мяч возвращался к нему, и он делал это снова. Нелепо", — сообщил Бент talkSPORT.