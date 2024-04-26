"Ливерпуль" купил Нуньеса по инициативе Клоппа

Дарвин Нуньес и Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично настоял на приобретении нападающего Дарвина Нуньеса у "Бенфики" в 2022 году.

После поражения 2:0 от "Эвертона" легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что после ухода Клоппа под вопросом может оказаться будущее не только Мохамеда Салаха, но и Нуньеса.

Деталь, которую раскрывает The Times, действительно говорит о том, что роль Дарвина в мерсисайдском клубе при новом главном тренере может быть пересмотрена.

Оказывается, Нуньес был "во многом подписан Клоппом". Владельцы "Ливерпуля" поддержали Юргена и проигнорировали селекционный департамент, который настаивал на приглашении Кристофера Нкунку, тогда выступавшего за "РБ Лейпциг".

Добавим, Нуньес обошелся "Ливерпулю" в рекордные 85 миллионов фунтов, включая бонусы. С тех пор 24-летний уругваец забил 33 гола и отдал 17 результативных передач в 92 матчах. Нкунку в свою очередь остался в Лейпциге, спустя год отправившись в "Челси" за 52 млн. фунтов.


Метки Клопп, Ливерпуль, Нуньес

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. gin 26.04.2024 14:13 # gin
    Трансфер Дарвина не так уж и плох. Нкунку забил в первом сезоне за Челси 2 мяча в 11 играх, Дарвин 15 мячей в 43 играх.

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  2. electric 26.04.2024 14:00 # electric
    Заберёт его к себе домой.

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