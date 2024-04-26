"Ливерпуль" купил Нуньеса по инициативе Клоппа

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично настоял на приобретении нападающего Дарвина Нуньеса у "Бенфики" в 2022 году.

После поражения 2:0 от "Эвертона" легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер предупредил, что после ухода Клоппа под вопросом может оказаться будущее не только Мохамеда Салаха, но и Нуньеса.



Деталь, которую раскрывает The Times, действительно говорит о том, что роль Дарвина в мерсисайдском клубе при новом главном тренере может быть пересмотрена.



Оказывается, Нуньес был "во многом подписан Клоппом". Владельцы "Ливерпуля" поддержали Юргена и проигнорировали селекционный департамент, который настаивал на приглашении Кристофера Нкунку, тогда выступавшего за "РБ Лейпциг".



Добавим, Нуньес обошелся "Ливерпулю" в рекордные 85 миллионов фунтов, включая бонусы. С тех пор 24-летний уругваец забил 33 гола и отдал 17 результативных передач в 92 матчах. Нкунку в свою очередь остался в Лейпциге, спустя год отправившись в "Челси" за 52 млн. фунтов.