Гвардиола: "Ливерпуль" будет сражаться до конца"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему "Ливерпуль" нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке Премьер-Лиги.
"Ливерпуль" терял очки в трех из четырех последних матчей Премьер-Лиги, споткнувшись против "Эвертона", "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед".
В данный момент "Ливерпуль" уступает три очка "Арсеналу" и два — "Сити", который имеет матч в запасе, однако у Гвардиолы нет сомнений, что команда Юргена Клоппа будет сражаться до конца.
"Эвертон" играет за то, чтобы не угодить в зону вылета. Нам предстоит сыграть похожий матч, отправившись к "Ноттингем Форест", который сражается за выживание".
"Возможно, поскольку "Ливерпуль" был реальным претендентом на титул много лет, я ценю "Ливерпуль" выше, чем когда-либо. В том матче, когда они сыграли вничью на "Олд Траффорд", они упустили такие моменты... А в среду (голкипер "Эвертона") Пикфорд был исключительно хорош, совершив два или три сейва в важные моменты".
"В матче против "Кристал Пэлас" они упустили такие моменты. Назовите мне причину, почему? А я вам скажу: это футбол. Я могу привести вам много примеров и насчет моей команды".
"Однако они все еще в гонке, потому что я знаю характер "Ливерпуля". Они будут сражаться до конца, и мы должны тоже", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
26.04.2024 13:00
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Последние комментарии:
Скорее Пеп хочет, чтобы Ливерпуль сражался до конца, под конец решил для Ливерпуля что-то сделать мотивационное(не только для своих игроков), т.к. на бровке Клопп уже выглядит сдавшимся. Наверно самые приятные межтренерские отношения, которые мне пришлось наблюдать
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не будет, потому что ливерпуль клуб пидорасов
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гвардилоле так похуй на пусинал, что он все и думает о залупуле)
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