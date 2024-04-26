Гвардиола: "Ливерпуль" будет сражаться до конца"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему "Ливерпуль" нельзя списывать со счетов в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" терял очки в трех из четырех последних матчей Премьер-Лиги, споткнувшись против "Эвертона", "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед".

В данный момент "Ливерпуль" уступает три очка "Арсеналу" и два — "Сити", который имеет матч в запасе, однако у Гвардиолы нет сомнений, что команда Юргена Клоппа будет сражаться до конца.

"Эвертон" играет за то, чтобы не угодить в зону вылета. Нам предстоит сыграть похожий матч, отправившись к "Ноттингем Форест", который сражается за выживание".

"Возможно, поскольку "Ливерпуль" был реальным претендентом на титул много лет, я ценю "Ливерпуль" выше, чем когда-либо. В том матче, когда они сыграли вничью на "Олд Траффорд", они упустили такие моменты... А в среду (голкипер "Эвертона") Пикфорд был исключительно хорош, совершив два или три сейва в важные моменты".

"В матче против "Кристал Пэлас" они упустили такие моменты. Назовите мне причину, почему? А я вам скажу: это футбол. Я могу привести вам много примеров и насчет моей команды".

"Однако они все еще в гонке, потому что я знаю характер "Ливерпуля". Они будут сражаться до конца, и мы должны тоже", — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 13:00

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  1. mrsimph 26.04.2024 13:34 # mrsimph
    Скорее Пеп хочет, чтобы Ливерпуль сражался до конца, под конец решил для Ливерпуля что-то сделать мотивационное(не только для своих игроков), т.к. на бровке Клопп уже выглядит сдавшимся. Наверно самые приятные межтренерские отношения, которые мне пришлось наблюдать

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  2. slot 26.04.2024 13:19 # slot
    не будет, потому что ливерпуль клуб пидорасов

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  3. bembo 26.04.2024 13:16 # bembo
    гвардилоле так похуй на пусинал, что он все и думает о залупуле)

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