ПСЖ провел переговоры с Бруно Гимараэсом

ПСЖ провел переговоры с представителями полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Купленный у "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022 Гимараэс является ключевым игроком "Ньюкасла" и большим любимчиком публики "Сент-Джеймс Парк".



Однако особенность контракта Гимараэса такова, что после окончания этого сезона Бруно может быть выкуплен у "сорок" за фиксированную сумму в 100 млн. фунтов.



Прежде 26-летнего игрока сборной Бразилии сватали в "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако talkSPORT утверждает, что первым свой интерес в нечто конкретное оформил ПСЖ.



ПСЖ переговорил с представителями Гимараэса, узнав, что Бруно обладает жгучим желанием выступать в Лиге Чемпионов, куда "Ньюкасл" на будущий сезон не попадает.