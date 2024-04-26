ПСЖ провел переговоры с Бруно Гимараэсом

Бруно Гимараэс ПСЖ провел переговоры с представителями полузащитника "Ньюкасла" Бруно Гимараэса.

Купленный у "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022 Гимараэс является ключевым игроком "Ньюкасла" и большим любимчиком публики "Сент-Джеймс Парк".

Однако особенность контракта Гимараэса такова, что после окончания этого сезона Бруно может быть выкуплен у "сорок" за фиксированную сумму в 100 млн. фунтов.

Прежде 26-летнего игрока сборной Бразилии сватали в "Арсенал" и "Манчестер Сити", однако talkSPORT утверждает, что первым свой интерес в нечто конкретное оформил ПСЖ.

ПСЖ переговорил с представителями Гимараэса, узнав, что Бруно обладает жгучим желанием выступать в Лиге Чемпионов, куда "Ньюкасл" на будущий сезон не попадает.


Метки Гимараэс, Ньюкасл, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 12:00

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