МЮ уверен в покупке Брантуэйта к 30 июня
"Манчестер Юнайтед" уверен, что согласует приобретение защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в срок до 30 июня.
Центр обороны является одной из зон, которые "Юнайтед" планирует укрепить грядущим летом, и целью номер один "красных дьяволов" здесь значится Брантуэйт.
Как сообщает Football Insider, "Юнайтед" рассчитывает воспользоваться тем, что "Эвертон" испытывает серьезные проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, уже дважды поплатившись снятием очков в этом сезоне.
"Эвертону" нужно кого-нибудь продать до конца июня, чтобы "закрыть" сезон 2023/24 без нарушений, и "Юнайтед" ожидает, что "ириски" не устоят перед предложением в 60-70 миллионов фунтов за Брантуэйта.
Таким образом, 21-летний англичанин может стать первым приобретением клуба с "Олд Траффорд" при новом руководстве — независимо от того, останется ли Эрик Тен Хагу на посту главного тренера.
26.04.2024 11:00
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