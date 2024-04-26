МЮ уверен в покупке Брантуэйта к 30 июня

"Манчестер Юнайтед" уверен, что согласует приобретение защитника "Эвертона" Джаррада Брантуэйта в срок до 30 июня.

Центр обороны является одной из зон, которые "Юнайтед" планирует укрепить грядущим летом, и целью номер один "красных дьяволов" здесь значится Брантуэйт.



Как сообщает Football Insider, "Юнайтед" рассчитывает воспользоваться тем, что "Эвертон" испытывает серьезные проблемы с соблюдением правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, уже дважды поплатившись снятием очков в этом сезоне.



"Эвертону" нужно кого-нибудь продать до конца июня, чтобы "закрыть" сезон 2023/24 без нарушений, и "Юнайтед" ожидает, что "ириски" не устоят перед предложением в 60-70 миллионов фунтов за Брантуэйта.



Таким образом, 21-летний англичанин может стать первым приобретением клуба с "Олд Траффорд" при новом руководстве — независимо от того, останется ли Эрик Тен Хагу на посту главного тренера.