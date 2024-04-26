Почеттино: "Лукаку — это вариант"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино намекнул, что готов рассмотреть возможность восстановления в первой команде нападающего Ромелу Лукаку.

Летом 2021 Лукаку вернулся в "Челси" из "Интера" по сделке стоимостью 97.5 млн. фунтов, однако уже спустя пять месяцев Ромелу дал скандальное интервью, рассказав о тоске по Италии.



В результате Лукаку был арендован "Интером" на сезон 2022/23, а эту кампанию проводит на аналогичных условиях в "Роме".



И хотя Лукаку забил 18 голов за "Рому" в этом сезоне, клуб Серии А не собирается выкупать Ромелу, которому придется вернуться в "Челси" грядущим летом.



В этом сезоне "Челси" испытывает большие проблемы с нападением, потому что Николас Джексон предпочитает транжирить моменты, нежели их реализовывать, а Кристофер Нкунку безвылазно находится в лазарете. Треть всех голов "синих" в Премьер-Лиге — 20 из 61 — приходится на Коула Палмера, который обычно играет вингера или плеймейкера.



Сложившаяся ситуация подталкивает Почеттино к тому, чтобы попытаться найти решение с помощью Лукаку.



"Он игрок "Челси", поэтому мы несомненно уделим этому внимание. Это вариант. Но, повторюсь, никакого решения нами пока не принято", — цитирует Почеттино Football.London.