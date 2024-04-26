Гвардиола не вычеркивает "Ливерпуль" из гонки

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отказался вычеркивать "Ливерпуль" из чемпионской гонки Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" превратился в аутсайдера чемпионской гонки после того, как проиграл два из трех последних матчей в Премьер-Лиге.



Тем временем, "Сити", разгромив на выезде "Брайтон" со счетом 0:4, приблизился к лидирующему "Арсеналу" на расстояние в очко и имеет матч в запасе.



Гвардиола допускает, что его команда и "Арсенал" еще будут совершать ошибки, что может вернуть инициативу "Ливерпулю", но все же закладывается на пять побед в пяти оставшихся матчах.



"То, что случилось с "Ливерпулем", два поражения подряд, может случиться с "Арсеналом", может случиться с нами".



"Важно то, что мы по-прежнему в гонке. Предстоит сыграть еще много матчей".



"То, что мы делали это в прошлом, не означает, что мы сделаем это в будущем. Остается еще пять матчей в Премьер-Лиге, и мы знаем, что все решают детали".



"Мы должны побеждать каждого. С каждым матчем мы становимся ближе", — цитирует Гвардиолу Evening Standard.