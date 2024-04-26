Каррагер предупредил нового тренера "Ливерпуля" насчет Салаха и Нуньеса

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что новый главный тренер "красных" должен будет принять решения насчет нападающих Мохамеда Салаха и Дарвина Нуньеса.

В минувшую среду Салах и Нуньес не смогли предотвратить поражение "Ливерпуля" в дерби против "Эвертона" со счетом 2:0, отметившись лишь несколькими промахами.



Каррагер указывает на то, что Салах совершенно не похож на себя после перенесенной посреди сезона травмы, тогда как Нуньес слишком расточителен возле чужих ворот, не забивая в важных матчах.



"Мо Салах выглядит тенью себя прежнего, особенно после своей травмы. Он является легендой "Ливерпуля", суперзвездой, одним из великих за все времена, но сейчас он так далек от своей лучшей формы".



"Думаю, Мо Салаху предстоит серьезный разговор с новым тренером насчет будущего, потому у него остается только один год по контракту".



"Думаю, я на той стадии, когда у меня уже нет вопросов к Нуньесу. Он старается изо всех сил, он бегает, он создает защитникам проблемы, он забивает и ассистирует время от времени, но в этом сезоне "Ливерпуль" сражается за титул и нуждается, чтобы он забивал на "Олд Траффорд", на "Гудисоне", в гостях у "Аталанты".



"Это не октябрь или ноябрь — это развязка чемпионской гонки".



"Все мы бывали в командах, когда в первый год говорят, что игроку нужно привыкнуть к скоростям, но посмотрите, как обстоят дела сейчас. Я уже не думаю, что мы увидим огромный прогресс у него. Думаю, за два года мы увидели, что он из себя представляет: он может создавать проблемы защитникам и быть расточительным в завершении".



"Я не думаю, что этого достаточно для завоеванию крупнейших трофеев, поэтому насчет него нужно будет принять большое решение", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.