Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт решил обратиться в арбитраж, чтобы урегулировать свой переход в "Манчестер Юнайтед".

Вот уже более двух месяцев Эшуорт находится в оплачиваемом отпуске, и все это время "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом" о компенсации за Дэна.



На днях стало известно, что "красные дьяволы" готовы заплатить 2 миллиона за то, чтобы Эшуорт немедленно приступил к работе в Манчестере, однако "сороки" требуют 15 млн. фунтов плюс бонусы — невиданную прежде компенсацию как за футбольного руководителя.



"Юнайтед" не помогла даже попытка совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа напрямую договориться с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли.



Оплачиваемый отпуск Эшуорта рассчитан до конца 2025 года, однако Дэн не собирается так долго отдыхать и, как утверждает The Athletic, собирается обратиться за помощью к третьей стороне как к арбитру.



Скорее всего, трудовой арбитраж начнет рассматривать обращение Эшуорта в мае. Этот процесс может занять несколько недель.