Дэн Эшуорт решил обратиться в арбитраж
Спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт решил обратиться в арбитраж, чтобы урегулировать свой переход в "Манчестер Юнайтед".
Вот уже более двух месяцев Эшуорт находится в оплачиваемом отпуске, и все это время "Юнайтед" пытается договориться с "Ньюкаслом" о компенсации за Дэна.
На днях стало известно, что "красные дьяволы" готовы заплатить 2 миллиона за то, чтобы Эшуорт немедленно приступил к работе в Манчестере, однако "сороки" требуют 15 млн. фунтов плюс бонусы — невиданную прежде компенсацию как за футбольного руководителя.
"Юнайтед" не помогла даже попытка совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа напрямую договориться с директором "Ньюкасла" Амандой Стейвли.
Оплачиваемый отпуск Эшуорта рассчитан до конца 2025 года, однако Дэн не собирается так долго отдыхать и, как утверждает The Athletic, собирается обратиться за помощью к третьей стороне как к арбитру.
Скорее всего, трудовой арбитраж начнет рассматривать обращение Эшуорта в мае. Этот процесс может занять несколько недель.
26.04.2024 07:00
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