Гимараэс может быть выкуплен за 100 млн. фунтов только один месяц

Возможность выкупить полузащитника Бруно Гимараэса у "Ньюкасла" за 100 миллионов фунтов будет доступна только один месяц.

В преддверии летнего трансферного окна Гимараэса активно сватают в "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.



Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает с пометкой "эксклюзив", что новый контракт Гимараэса до 2028 года, подписанный в октябре 2023, действительно предусматривает фиксированные отступные в 100 млн. фунтов.



Нюанс в том, что соответствующий пункт может быть активирован только с последней недели мая до начала последней недели июня.



Если никто не решится выложить указанную сумму в течение этого месяца, то в июле и августе "Ньюкасл" будет полностью контролировать будущее 26-летнего игрока сборной Бразилии и сможет просить за свою звезду любые деньги.