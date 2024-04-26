Гимараэс может быть выкуплен за 100 млн. фунтов только один месяц
Возможность выкупить полузащитника Бруно Гимараэса у "Ньюкасла" за 100 миллионов фунтов будет доступна только один месяц.
В преддверии летнего трансферного окна Гимараэса активно сватают в "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.
Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает с пометкой "эксклюзив", что новый контракт Гимараэса до 2028 года, подписанный в октябре 2023, действительно предусматривает фиксированные отступные в 100 млн. фунтов.
Нюанс в том, что соответствующий пункт может быть активирован только с последней недели мая до начала последней недели июня.
Если никто не решится выложить указанную сумму в течение этого месяца, то в июле и августе "Ньюкасл" будет полностью контролировать будущее 26-летнего игрока сборной Бразилии и сможет просить за свою звезду любые деньги.
26.04.2024 06:00
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Всё понятно. Ньюкасл продаст его при первой же возможности, а он не хочет)) Дая понять это приобритением недвижимости и тд, поскольку он "никто и, звать его никак"
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