Гимараэс может быть выкуплен за 100 млн. фунтов только один месяц

Бруно Гимараэс Возможность выкупить полузащитника Бруно Гимараэса у "Ньюкасла" за 100 миллионов фунтов будет доступна только один месяц.

В преддверии летнего трансферного окна Гимараэса активно сватают в "Арсенал", "Манчестер Сити" и ПСЖ.

Трансферный гуру Фабрицио Романо сообщает с пометкой "эксклюзив", что новый контракт Гимараэса до 2028 года, подписанный в октябре 2023, действительно предусматривает фиксированные отступные в 100 млн. фунтов.

Нюанс в том, что соответствующий пункт может быть активирован только с последней недели мая до начала последней недели июня.

Если никто не решится выложить указанную сумму в течение этого месяца, то в июле и августе "Ньюкасл" будет полностью контролировать будущее 26-летнего игрока сборной Бразилии и сможет просить за свою звезду любые деньги.


Метки Гимараэс, Ньюкасл

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2024 06:00

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  1. makeewadim 26.04.2024 07:32 # makeewadim
    Всё понятно. Ньюкасл продаст его при первой же возможности, а он не хочет)) Дая понять это приобритением недвижимости и тд, поскольку он "никто и, звать его никак"

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