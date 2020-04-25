Слот: "Хочу отправиться в "Ливерпуль"

Арне Слот Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил свое желание возглавить "Ливерпуль".

На текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль" остановился на Слоте как на наиболее предпочтительном кандидате на роль преемника для Юргена Клоппа.

И хотя "Фейеноорд" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" о компенсации за Слота, сам Арне уверен, что разногласия будут преодолены, и он получит эту работу.

"Клубы договариваются. Я жду, чем это закончится".

"Это не секрет, что я хочу отправиться в "Ливерпуль". Сейчас я жду, когда клубы придут к соглашению. Я уверен, что это случится", — сообщил Слот ESPN.


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 23:00

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