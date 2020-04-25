Слот: "Хочу отправиться в "Ливерпуль"
Наставник "Фейеноорда" Арне Слот подтвердил свое желание возглавить "Ливерпуль".
На текущей неделе стало известно, что "Ливерпуль" остановился на Слоте как на наиболее предпочтительном кандидате на роль преемника для Юргена Клоппа.
И хотя "Фейеноорд" отклонил стартовое предложение "Ливерпуля" о компенсации за Слота, сам Арне уверен, что разногласия будут преодолены, и он получит эту работу.
"Клубы договариваются. Я жду, чем это закончится".
"Это не секрет, что я хочу отправиться в "Ливерпуль". Сейчас я жду, когда клубы придут к соглашению. Я уверен, что это случится", — сообщил Слот ESPN.
25.04.2024 23:00
Просмотров: 371
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
А отправится нахуй.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий