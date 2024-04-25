"Аякс" заинтересован в Поттере

"Аякс" заинтересован в приглашении бывшего главного тренера "Челси" Грэма Поттера.

В начале апреля издание Sky Sports опубликовало материал о том, что Поттер провел переговоры с "Аяксом" и решил отказать находящемуся в кризисе гранду Эредивизии.



Однако The Guardian утверждает, что "Аякс" по-прежнему хочет заполучить Поттера, который находится без работы уже более года после своего увольнения из "Челси", но в данный момент переговоры еще не достигли продвинутой стадии.



Поттер открыт к возвращению в футбол и имеет немало предложений, но спешить не хочет и находится в поисках правильного варианта.



Возможность вернуть "Аякс" на прежние высоты может показаться заманчивой Поттеру, который также значится в шорт-листе "Манчестер Юнайтед" на замену Эрику Тен Хагу.