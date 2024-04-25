Каррагер видит дефицит тренеров топ-уровня

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что интерес "красных" к Арне Слоту из "Фейеноорда" говорит о дефиците тренеров топ-уровня.

В предыдущие недели с работой в "Ливерпуле" связывали Хаби Алонсо, Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, однако в силу различных причин "Ливерпуль" пришел к варианту со Слотом.



По мнению Каррагера, у его бывшего клуба был не такой большой выбор, и Джейми интересно посмотреть, как Слот справится с таким прыжком в своей карьере.



"Из "Фейеноорда" в "Ливерпуль" — это огромный прыжок, и я думаю, это показывает, что в данный момент имеет место дефицит тренеров настоящего топ-уровня, когда мы смотрим, кого выберет "Ливерпуль".



"Изначально это был Хаби Алонсо, хотя он проводит только свой первый сезон в качестве тренер. Затем говорили о Рубене Амориме из Спортинга", хотя ему 39. Теперь Арне Слот стал фаворитом".



"Думаю, это огромный прыжок, но, разумеется, он отличный тренер с отличным послужным списком. Давайте посмотрим", — сообщил Каррагер Sky Sports.