Каррагер видит дефицит тренеров топ-уровня

Арне Слот Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что интерес "красных" к Арне Слоту из "Фейеноорда" говорит о дефиците тренеров топ-уровня.

В предыдущие недели с работой в "Ливерпуле" связывали Хаби Алонсо, Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, однако в силу различных причин "Ливерпуль" пришел к варианту со Слотом.

По мнению Каррагера, у его бывшего клуба был не такой большой выбор, и Джейми интересно посмотреть, как Слот справится с таким прыжком в своей карьере.

"Из "Фейеноорда" в "Ливерпуль" — это огромный прыжок, и я думаю, это показывает, что в данный момент имеет место дефицит тренеров настоящего топ-уровня, когда мы смотрим, кого выберет "Ливерпуль".

"Изначально это был Хаби Алонсо, хотя он проводит только свой первый сезон в качестве тренер. Затем говорили о Рубене Амориме из Спортинга", хотя ему 39. Теперь Арне Слот стал фаворитом".

"Думаю, это огромный прыжок, но, разумеется, он отличный тренер с отличным послужным списком. Давайте посмотрим", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Слот, тренеры, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 21:00

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  1. skydreams 25.04.2024 21:14 # skydreams
    Арне Ленивец

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  2. aliluya-nn 25.04.2024 21:11 # aliluya-nn
    Брат Роналдо какой-то)

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  3. closer 25.04.2024 21:03 # closer
    Посмотрим то мы в любом случае, капитан очевидность

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