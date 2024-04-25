Каррагер видит дефицит тренеров топ-уровня
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что интерес "красных" к Арне Слоту из "Фейеноорда" говорит о дефиците тренеров топ-уровня.
В предыдущие недели с работой в "Ливерпуле" связывали Хаби Алонсо, Рубена Аморима, Роберто Де Дзерби и Томаса Тухеля, однако в силу различных причин "Ливерпуль" пришел к варианту со Слотом.
По мнению Каррагера, у его бывшего клуба был не такой большой выбор, и Джейми интересно посмотреть, как Слот справится с таким прыжком в своей карьере.
"Из "Фейеноорда" в "Ливерпуль" — это огромный прыжок, и я думаю, это показывает, что в данный момент имеет место дефицит тренеров настоящего топ-уровня, когда мы смотрим, кого выберет "Ливерпуль".
"Изначально это был Хаби Алонсо, хотя он проводит только свой первый сезон в качестве тренер. Затем говорили о Рубене Амориме из Спортинга", хотя ему 39. Теперь Арне Слот стал фаворитом".
"Думаю, это огромный прыжок, но, разумеется, он отличный тренер с отличным послужным списком. Давайте посмотрим", — сообщил Каррагер Sky Sports.
25.04.2024 21:00
Просмотров: 411
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Арне Ленивец
(ответить)
Брат Роналдо какой-то)
(ответить)
Посмотрим то мы в любом случае, капитан очевидность
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий