"Арсенал" следит за Субименди

Мартин Субименди из "Реал Сосьедад" является одной из нескольких целей "Арсенала" среди полузащитников на летнее трансферное окно.

По информации Evening Standard, "Арсенал" планирует приобрести минимум одного полузащитника грядущим летом, что связано с туманными перспективами на "Эмирейтс" Жоржиньо, Томаса Партея, Мохамеда Эльнени и Эмиля Смит-Роу.



"Арсенал" имеет давний интерес к 25-летнему Субименди, который надеялся поиграть у своего идола Хаби Алонсо, знакомого ему по второй команде "Реал Сосьедад".



Однако Алонсо отказался стать новым главным тренером "Баварии", которая могла бы воссоединить Субименди с Хаби, и теперь Мартин может рассмотреть прочие варианты, включая "Арсенал".



Также на радаре у "Арсенала" находятся Бруно Гимараэс из "Ньюкасла" и Дуглас Луис из "Астон Вилла", но обоих этих игроков заполучить будет крайне сложно.