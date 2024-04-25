Палмер возобновил тренировки после болезни

Бомбардир "Челси" Коул Палмер возобновил тренировки в общей группе после перенесенной болезни.

Приболев, Палмер не мог тренироваться на протяжении нескольких дней, в результате чего Коулу пришлось пропустить проигранный "Челси" матч Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувший вторник (2:0).



Однако в четверг, сообщает Daily Mail, 21-летний англичанин занимался вместе со своими партнерами по команде на базе в Кобхэме.



Таким образом, Коул успевает набрать форму к субботе, когда "Челси" совершит выезд к занимающей четвертое место в Премьер-Лиге "Астон Вилле".



Палмер отличился 20 раз за "Челси" в этом сезоне Премьер-Лиги, что составляет треть от общего количества голов команды Маурисио Почеттино.