Ван Дейк одобрил Слота

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк первым из игроков своей команды высказался насчет главного тренера "Фейеноорда" Арне Слота как преемника для Юргена Клоппа.

На этой неделе стало известно, что "Ливерпуль" уже ведет переговоры с "Фейеноордом" о компенсации за Слота, а сам Арне открыт к переходу в мерсисайдский клуб, который готовится к прощанию с Клоппом.



По мнению Ван Дейка, Слот входит в когорту лучших тренеров их родной Голландии, а философия Арне насчет искрометного атакующего футбола соответствует "Ливерпулю".



"Конечно, я затрудняюсь ответить, но я думаю, Арне Слот является, наверное, одним из лучших голландских тренеров в данный момент".



"Я думаю о стиле игры и его философии и чувствую, что он может быть тренером "Ливерпуля".



"Я лишь думаю, учитывая написанное и сказанное, это еще далеко не решенный вопрос. Посмотрим", — цитирует Ван Дейка BBC.