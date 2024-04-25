"Пэлас" хочет 60 млн. фунтов и за Эзе, и за Олисе

"Кристал Пэлас" назначил цену в 60 миллионов фунтов за вингеров Эберечи Эзе и Майкла Олисе в преддверии летнего трансферного окна.

За четыре матча до конца "Пэлас" уже обезопасил себя от вылета, и следующий сезон станет рекордным для "орлов" 12-м подряд в Премьер-Лиге.



"Пэлас" находится в устойчивом финансовом положении и не нуждается в распродаже игроков, однако к Эзе и Олисе существует высокий интерес со стороны больших клубов.



По информации BBC, "Пэлас" ожидает предложений по обоим своим звездным игрокам и за каждого собирается потребовать минимум 60 млн. фунтов.



Эзе и Олисе счастливы на "Селхерст Парк" и имеют долгосрочные контракты, в которых, как утверждается, нет прямого пункта о выкупе. Вдобавок "Пэлас" будет обязан поделиться долей с бывшими клубами Эберечи и Майкл, чем и обусловлена столь внушительная цена.



Этот сезон оказался омрачен проблемами со здоровьем для обоих — вместе Эзе и Олисе выходили в старте только на шесть матчей Премьер-Лиги, но при этом поучаствовали, забивая или ассистируя, в 13 из 14 голов команды в этих шести матчах.



Помимо Эзе и Олисе, интерес у грандов вызывают двое других игроков "Пэлас" в лице защитника Марка Гехи и полузащитника Адама Уортона.