Премьер-Лига. Анонс матча четверга
В четверг, 25 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Брайтоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз
"Брайтон" выиграл только шесть из 26 последних матчей Премьер-Лиги. "Чайки" не знали поражений дома на протяжении 12 поединков чемпионата, пока не уступили "Арсеналу" со счетом 0:3.
"Манчестер Сити" не проигрывает в Премьер-Лиге уже 17 матчей кряду. "Горожане" забили 13 голов в трех последних поединках чемпионата.
"Брайтон" проиграл 11 из 13 встреч с "Сити" в Премьер-Лиге. В шести последних выездах к "чайкам" в высшем дивизионе "горожане" забили 18 голов.
Защитник "Брайтона" Первис Эступиньян уже не сыграет в этом сезоне. Адам Уэбстер и Хулио Энсисо под вопросом. Точно не помогут команде Тарик Лэмпти, Билли Гилмор, Джеймс Милнер и Эван Фергюсон.
Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд пропустит второй матч подряд. Джон Стоунс и Фил Фоден снова доступны.
25.04.2024 16:00
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все натуралы сегодня за Брайтон!
всякие хуесосы и пидарасы за голубую часть мочестора
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да простят меня фанаты ман сити, но всем похуй на мс.
я даже не говорю о фапле, вот даже читаешь новости какие-то , а там терри : " я буду поддерживать сити в чемпионской гонке",
лэмпард :"вперед сити"....ну и т.д.
ето говорит о том, что все так или иначе ненавидят лфк, арсенал, не хотят желать им удачи, соперничество все дела...это говорит о том, что с этими клубами считаются.
А сити чо, реально все такие а ну сити чемпик и похуй, главное чтобы не лузерка или там пусинал какой-то.
И так не только на фапле, так во всем мире)
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Почему кошки могут прятать когти, а собаки нет?
Портал Live Science опросил представителей научного сообщества, которые объяснили, почему кошки обладают способностью прятать свои когти, а у собак такой возможности нет.
Так, по словам канадского эволюционного биолога Энтони Расселла, все сводится к тому, как именно и те, и другие животные используют свои когти. Он указал, что кошки применяют свои передние когти, чтобы ухватиться и держаться за добычу, а задние — чтобы распороть ей брюхо. К тому же этим животным необходимо, чтобы их когти были заточены для следующего нападения, а если бы они были выпущены, то они бы сточились об землю. Таким образом, как заметил Расселл, когти у кошачьих всегда остаются острыми.
Палеонтолог Сяомин Ван, в свою очередь, отметил, что кошки — охотники-одиночки, и их спрятанные когти позволяет поразить добычу в одиночку даже в тех случаях, если их жертва в два или в три раза больше их по габаритам. Собаки, по словам эксперта, являются социальными охотниками, и они работают в группах, чтобы заполучить добычу. В связи с этим у них нет нужды в том, чтобы удерживать своих жертв, и им не требуются острые когти. При этом они все равно помогают им поддерживать сцепление с дорогой и маневренность, когда они бегут, что позволяет им цепляться за землю и резко менять направление в погоне за добычей.
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КОРОЛИ идут за Четвертой подряд АПЛ!!!
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