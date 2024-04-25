Премьер-Лига. Анонс матча четверга

В четверг, 25 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Манчестер Сити" и "Брайтоном". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БРАЙТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брайтон" выиграл только шесть из 26 последних матчей Премьер-Лиги. "Чайки" не знали поражений дома на протяжении 12 поединков чемпионата, пока не уступили "Арсеналу" со счетом 0:3.



"Манчестер Сити" не проигрывает в Премьер-Лиге уже 17 матчей кряду. "Горожане" забили 13 голов в трех последних поединках чемпионата.



"Брайтон" проиграл 11 из 13 встреч с "Сити" в Премьер-Лиге. В шести последних выездах к "чайкам" в высшем дивизионе "горожане" забили 18 голов.



Защитник "Брайтона" Первис Эступиньян уже не сыграет в этом сезоне. Адам Уэбстер и Хулио Энсисо под вопросом. Точно не помогут команде Тарик Лэмпти, Билли Гилмор, Джеймс Милнер и Эван Фергюсон.



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд пропустит второй матч подряд. Джон Стоунс и Фил Фоден снова доступны.