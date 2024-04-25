Джо Коул поддержал Почеттино

Бывший игрок "Челси" Джо Коул выразил свою поддержку главному тренеру "синих" Маурисио Почеттино.

Уступив "Манчестер Сити" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу, "Челси" уже не имеет шансов завершить этот сезон с трофеем. И даже попасть в еврокубки "синим" будет крайне затруднительно.



Однако Коул считает, что Почеттино хорошо делает свою работу, и со временем молодежь "Челси" обретет стабильность.



"Думаю, их нестабильность можно понять. У них самая молодая команда в лиге, а, возможно, среди всех клубов из высших эшелонов Европы".



"Время — это единственное, на что ты не можешь повлиять. А также на мудрость и опыт. Это приходит к тебе, когда ты делаешь правильные вещи. Вот тогда игроки становятся лучше индивидуально и вместе как коллектив. Можно понять, что на этом пути им встречаются неровности".



"Чтобы игроки прибавили, нужен не только отличный тренер — коим Почеттино является — и его тренерский штаб. Также замечательно обладать опытными игроками, которые немного тверже и повидали чуть больше, потому что ты учишься у других игроков".



"Хорошие привычки, плохие привычки — ты учишься тому, что окружает тебя. На мой взгляд, тренер отлично справляется со своей работой, собрав этих игроков вместе. Мы не знаем, что творится там внутри, но если они проиграют на выходных, отвечать придется Маурисио на пресс-конференции".



"Мы не знаем, какова там ситуация. Но мы знаем, что в данный момент мы не там, где хотим быть. Я бы сказал, что этот процесс потребует больше времени. Взгляните, что случилось в "Арсенале". Вам нужно верить в то, что происходит за кулисами".



"Клубу пошло бы на пользу быть прозрачнее в своих коммуникациях, объясняя, что они делают и почему они это делают. Это могло бы помочь, потому что в эру Абрамовича каждый знал, что мы из себя представляем. Коммуникации необходимо улучшить этим летом".



"Я вижу команду, которая сражается за своего тренера. Вы могли это видеть в матче против "Манчестер Юнайтед" и длительными отрезками матча против "Манчестер Сити", элитной команды и действующих чемпионов Европы".



"Думаю, он ведет себя с таким достоинством на протяжении всего времени. Он всегда выглядит спокойными и хладнокровным. Я увидел достаточно проблесков в этой команде. Просто он пришел в сложный клуб в сложное время, учитывая все изменения".



"Он всегда упоминает историю клуба на своих пресс-конференциях. Этот клуб привык добиваться успеха, и это возлагает очень, очень тяжелое бремя на плечи этих молодых игроков. Маурисио это всегда подчеркивает, и это правда".



"Они пока не там, где мы хотим быть, но они могут этого достичь. Они должны значительно прибавить и вырасти как личности. Думаю, у них достаточно мастерства, чтобы сделать это в ближайшие годы. Посмотрим", — цитирует Коула Daily Express.