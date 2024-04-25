Клубы Премьер-Лиги обсудят введение потолка зарплат
Во время запланированной на ближайший понедельник встречи клубы Премьер-Лиги обсудят введение потолка зарплат.
Одна из главных тем, что находятся на повестке дня перед упомянутой встречей, касается правил финансового фейр-плей. Для клубов Премьер-Лиги очевидно, что существующая система нуждается в реформировании.
Ранее предполагалось, что Премьер-Лига может привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА, где клубы могут тратить на зарплаты до 70 процентов от того, что зарабатывают.
Однако BBC утверждает, что Премьер-Лига склоняются к другой системе, где ограничения на зарплаты будут связаны с доходами от телетрансляций клубов, находящихся внизу таблицы.
Замысел в том, что подобная система повысит уровень конкуренции и поможет аутсайдерам тягаться с фаворитами.
Ожидается, что против этой системы выступят клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Группу недовольных возглавляет "Манчестер Юнайтед", у которого самая большая зарплатная ведомость в дивизионе.
Клубы Премьер-Лиги надеются уладить свои разногласия и выставить новые правила на голосование к ежегодной встрече в июне.
25.04.2024 13:00
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будет ли в потолке выход на чердак, вот в чем вопрос.
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бабке-коммунарке придётся по душе такая уравниловка, когда будет барахтаться в зоне вылета
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