Во время запланированной на ближайший понедельник встречи клубы Премьер-Лиги обсудят введение потолка зарплат.

Одна из главных тем, что находятся на повестке дня перед упомянутой встречей, касается правил финансового фейр-плей. Для клубов Премьер-Лиги очевидно, что существующая система нуждается в реформировании.



Ранее предполагалось, что Премьер-Лига может привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА, где клубы могут тратить на зарплаты до 70 процентов от того, что зарабатывают.



Однако BBC утверждает, что Премьер-Лига склоняются к другой системе, где ограничения на зарплаты будут связаны с доходами от телетрансляций клубов, находящихся внизу таблицы.



Замысел в том, что подобная система повысит уровень конкуренции и поможет аутсайдерам тягаться с фаворитами.



Ожидается, что против этой системы выступят клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Группу недовольных возглавляет "Манчестер Юнайтед", у которого самая большая зарплатная ведомость в дивизионе.



Клубы Премьер-Лиги надеются уладить свои разногласия и выставить новые правила на голосование к ежегодной встрече в июне.