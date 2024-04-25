Клубы Премьер-Лиги обсудят введение потолка зарплат

Мяч Премьер-Лиги Во время запланированной на ближайший понедельник встречи клубы Премьер-Лиги обсудят введение потолка зарплат.

Одна из главных тем, что находятся на повестке дня перед упомянутой встречей, касается правил финансового фейр-плей. Для клубов Премьер-Лиги очевидно, что существующая система нуждается в реформировании.

Ранее предполагалось, что Премьер-Лига может привести свои правила ФФП в соответствие с УЕФА, где клубы могут тратить на зарплаты до 70 процентов от того, что зарабатывают.

Однако BBC утверждает, что Премьер-Лига склоняются к другой системе, где ограничения на зарплаты будут связаны с доходами от телетрансляций клубов, находящихся внизу таблицы.

Замысел в том, что подобная система повысит уровень конкуренции и поможет аутсайдерам тягаться с фаворитами.

Ожидается, что против этой системы выступят клубы, которые регулярно играют в еврокубках. Группу недовольных возглавляет "Манчестер Юнайтед", у которого самая большая зарплатная ведомость в дивизионе.

Клубы Премьер-Лиги надеются уладить свои разногласия и выставить новые правила на голосование к ежегодной встрече в июне.


Метки Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. ruchinski 25.04.2024 14:08 # ruchinski
    будет ли в потолке выход на чердак, вот в чем вопрос.

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  2. narcot 25.04.2024 13:53 # narcot
    бабке-коммунарке придётся по душе такая уравниловка, когда будет барахтаться в зоне вылета

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