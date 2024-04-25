Сезон завершен для Энцо Фернандеса

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес уже не сыграет в этом сезоне из-за травмы паха.

Как сообщает Daily Mail, уже более месяца 23-летнего Фернандеса беспокоит паховая грыжа. Изначально медицинский штаб "Челси" надеялся избежать хирургического вмешательства, но после консультаций с коллегами из сборной Аргентины было решено, что операция — лучший вариант для Энцо.



Поскольку в этом сезоне у "Челси" уже нет особых перспектив, а грядущим летом состоится Кубок Америки, в котором Фернандес надеется принять участие, Энцо решил не тянуть с операцией.



Фернандес будет прооперирован в ближайшее время. Восстановление займет три недели, а значит Энцо комфортно успеет набрать форму к стартующему 20 июня в США международному турниру.



Фернандес, купленный у "Бенфики" за 107 миллионов фунтов в январе 2023, весьма разочаровывающим образом провел этот сезон, забив три гола и отдав две результативные передачи в 28 матчах Премьер-Лиги.