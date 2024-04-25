Бернарду Силва решил уйти из "Сити"

Атакующий полузащитник Бернарду Силва принял решение покинуть "Манчестер Сити" в конце сезона и осуществить свою давнюю мечту насчет "Барселоны".

Силву сватали в "Барселону" и прошлым летом, и позапрошлым, однако в силу различных причин тогда трансфер Бернарду не был возможен.



В августе 29-летний Силва даже заключил с "Сити" новый контракт до 2026 года, причем этот контракт предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.



Несмотря на известные финансовые проблемы "Барселоны", Силва ожидает, что каталонский клуб, наконец, сможет его подписать грядущим летом.



По информации Sport, Силва уже вовсю расспрашивает своего партнера по сборной Португалии в лице Жоау Фелиша насчет "Барселоны". Утверждается, что Бернарду грезит идеей отправиться на "Ноу Камп" и получить там 10-й номер, прежде принадлежавший Лионелю Месси.