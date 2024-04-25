Ховард Уэбб хочет помириться с "Форест"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб планирует провести примирительные переговоры с владельцами "Ноттингем Форест".

После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Форест" выпустил гневное заявление, пожаловавшись на три неназначенных пенальти и на то, что арбитр VAR Стютарт Аттуэлл является фанатом "Лутона". Затем "лесники" также потребовали аудиозапись переговоров судей.



Пока Премьер-Лига и FA разбираются с дерзостью "Форест", которым явным образом нарушил правила, усомнившись в непредвзятости рефери, Уэбб хочет помириться с "лесниками".



Как сообщает Daily Mail, до воскресного матча команды Нуну Эшпириту Санту против "Манчестер Сити" Уэбб проведет онлайн-встречу с боссами "Форест" и даже даст "лесникам" прослушать запрошенную аудиозапись.



Как и FA с Премьер-Лигой, судейский корпус тоже недоволен поведением "Форест", но хочет уладить эту ситуацию по-доброму.