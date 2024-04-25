Ховард Уэбб хочет помириться с "Форест"

Ховард Уэбб Глава судейского корпуса Ховард Уэбб планирует провести примирительные переговоры с владельцами "Ноттингем Форест".

После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Форест" выпустил гневное заявление, пожаловавшись на три неназначенных пенальти и на то, что арбитр VAR Стютарт Аттуэлл является фанатом "Лутона". Затем "лесники" также потребовали аудиозапись переговоров судей.

Пока Премьер-Лига и FA разбираются с дерзостью "Форест", которым явным образом нарушил правила, усомнившись в непредвзятости рефери, Уэбб хочет помириться с "лесниками".

Как сообщает Daily Mail, до воскресного матча команды Нуну Эшпириту Санту против "Манчестер Сити" Уэбб проведет онлайн-встречу с боссами "Форест" и даже даст "лесникам" прослушать запрошенную аудиозапись.

Как и FA с Премьер-Лигой, судейский корпус тоже недоволен поведением "Форест", но хочет уладить эту ситуацию по-доброму.


Метки PGMOL, Ноттингем Форест, Премьер-Лига, рефери, Уэбб

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 10:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 25.04.2024 11:31 # ilovemanutd
    Почему это дерзость? Почему нельзя усомниться в непредвзятости рефери? Почему такие правила жёсткие?

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  2. vals1702 25.04.2024 11:10 # vals1702
    Уэбба в отставку, судей этого матча отстранить и лишить лицензии.

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