Ховард Уэбб хочет помириться с "Форест"
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб планирует провести примирительные переговоры с владельцами "Ноттингем Форест".
После поражения 2:0 от "Эвертона" в минувший уикенд "Форест" выпустил гневное заявление, пожаловавшись на три неназначенных пенальти и на то, что арбитр VAR Стютарт Аттуэлл является фанатом "Лутона". Затем "лесники" также потребовали аудиозапись переговоров судей.
Пока Премьер-Лига и FA разбираются с дерзостью "Форест", которым явным образом нарушил правила, усомнившись в непредвзятости рефери, Уэбб хочет помириться с "лесниками".
Как сообщает Daily Mail, до воскресного матча команды Нуну Эшпириту Санту против "Манчестер Сити" Уэбб проведет онлайн-встречу с боссами "Форест" и даже даст "лесникам" прослушать запрошенную аудиозапись.
Как и FA с Премьер-Лигой, судейский корпус тоже недоволен поведением "Форест", но хочет уладить эту ситуацию по-доброму.
25.04.2024 10:00
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Почему это дерзость? Почему нельзя усомниться в непредвзятости рефери? Почему такие правила жёсткие?
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Уэбба в отставку, судей этого матча отстранить и лишить лицензии.
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