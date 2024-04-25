Каррагер: "Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" лишились шансов на завоевание титула Премьер-Лиги после поражения 2:0 от "Эвертона".

Накануне вечером "Ливерпуль" проиграл на "Гудисон Парк" впервые с 2010 года. Теперь "красные" находятся в четырех очках позади лидирующего "Арсенала" при равном количестве матчей.



Каррагер уже не верит, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и просто хочет увидеть сильную концовку сезона в исполнении команды Юргена Клоппа.



"Сегодня вечером желание "Эвертона" было сильнее. Это непросто, и вы видели их статистику в дерби, поэтому болельщики "Ливерпуля" должны смириться с результатом".



"Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля". Это ощущается как конец. Им просто нужно убедиться, что они завершат сезон сильно. У них было достаточно моментов в матче. В данный момент они недостаточно эффективны в обеих штрафных".



"Думаю, это не время, чтобы чересчур злиться на команду и Юргена Клоппа. Это было замечательное приключение, но сегодня был вечер "Эвертона", и нужно это стойко принять", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.