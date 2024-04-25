Каррагер: "Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля"

Джейми Каррагер Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" лишились шансов на завоевание титула Премьер-Лиги после поражения 2:0 от "Эвертона".

Накануне вечером "Ливерпуль" проиграл на "Гудисон Парк" впервые с 2010 года. Теперь "красные" находятся в четырех очках позади лидирующего "Арсенала" при равном количестве матчей.

Каррагер уже не верит, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и просто хочет увидеть сильную концовку сезона в исполнении команды Юргена Клоппа.

"Сегодня вечером желание "Эвертона" было сильнее. Это непросто, и вы видели их статистику в дерби, поэтому болельщики "Ливерпуля" должны смириться с результатом".

"Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля". Это ощущается как конец. Им просто нужно убедиться, что они завершат сезон сильно. У них было достаточно моментов в матче. В данный момент они недостаточно эффективны в обеих штрафных".

"Думаю, это не время, чтобы чересчур злиться на команду и Юргена Клоппа. Это было замечательное приключение, но сегодня был вечер "Эвертона", и нужно это стойко принять", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 25.04.2024 09:00

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  1. redwhitegun 25.04.2024 11:09 # redwhitegun
    Она была закончена после поражения от КП.

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  2. chelsiukpro 25.04.2024 10:37 # chelsiukpro
    Зачем им щавершать сезон сильно? Если можно даработать на легке! Главное в ТОП4. Недумаю что будут уде надрываться. Если только сити и арс начнут терять очки

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  3. charmk 25.04.2024 10:35 # charmk
    в трёх очках
    четыре для опернжения, голов то столько не забьют уже.

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  4. pavlix76 25.04.2024 09:47 # pavlix76
    експертишшшшшшше!

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  5. bmw-e34 25.04.2024 09:23 # bmw-e34
    Да конченные пидоры. Подарили надежду в середине сезона и смыли в трубу прям на финише. Лучше б тогда не е6ались, какая разница 2 место или 4, и сыграли хорошо в кубках.

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  6. apl-nash 25.04.2024 09:04 # apl-nash
    Карра о5 капитанит

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  7. suddenly 25.04.2024 09:01 # suddenly
    А как же квадрупл?

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