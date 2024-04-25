Каррагер: "Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что "красные" лишились шансов на завоевание титула Премьер-Лиги после поражения 2:0 от "Эвертона".
Накануне вечером "Ливерпуль" проиграл на "Гудисон Парк" впервые с 2010 года. Теперь "красные" находятся в четырех очках позади лидирующего "Арсенала" при равном количестве матчей.
Каррагер уже не верит, что "Ливерпуль" станет чемпионом, и просто хочет увидеть сильную концовку сезона в исполнении команды Юргена Клоппа.
"Сегодня вечером желание "Эвертона" было сильнее. Это непросто, и вы видели их статистику в дерби, поэтому болельщики "Ливерпуля" должны смириться с результатом".
"Это конец чемпионской гонки для "Ливерпуля". Это ощущается как конец. Им просто нужно убедиться, что они завершат сезон сильно. У них было достаточно моментов в матче. В данный момент они недостаточно эффективны в обеих штрафных".
"Думаю, это не время, чтобы чересчур злиться на команду и Юргена Клоппа. Это было замечательное приключение, но сегодня был вечер "Эвертона", и нужно это стойко принять", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
25.04.2024 09:00
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Она была закончена после поражения от КП.
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Зачем им щавершать сезон сильно? Если можно даработать на легке! Главное в ТОП4. Недумаю что будут уде надрываться. Если только сити и арс начнут терять очки
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в трёх очках
четыре для опернжения, голов то столько не забьют уже.
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експертишшшшшшше!
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Да конченные пидоры. Подарили надежду в середине сезона и смыли в трубу прям на финише. Лучше б тогда не е6ались, какая разница 2 место или 4, и сыграли хорошо в кубках.
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Карра о5 капитанит
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А как же квадрупл?
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