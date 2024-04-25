Ван Дейк усомнился в чемпионских амбициях игроков "Ливерпуля"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк усомнился в чемпионских амбициях своей команды после поражения от "Эвертона".
Поражение 2:0 на "Гудисон Парк" накануне сделало "Ливерпуль" аутсайдером гонки с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.
Ван Дейк расстроен, каким образом сыграл "Ливерпуль", и чувствует, что это совсем не чемпионская игра.
"Вы действительно хотите завоевать титул?"
"Если вы проводите матч таким образом, не выигрываете никаких единоборств и даете рефери повод назначить опасный штрафной, тогда у нас нет шансов на завоевание титула".
"Я очень расстроен столь многими вещами. Каждый должен взглянуть в зеркало, оценить свою игру и спросить себя, выложился ли он без остатка".
"Это тяжело, и разумеется, мы должны были сыграть лучше против команды вблизи зоны вылета. Пора сосредоточиться".
"Если мы будем играть, как сегодня, у нас не будет возможности считать себя участником чемпионской гонки", — цитирует Вен Дейка BBC.
25.04.2024 08:00
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это говорит чмошник которого прокатили в очко и был первый звонок на откат ливера.
вообще ван дик чсвшный пидор односезонка, который тока пиздеть мостак.
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