Ван Дейк усомнился в чемпионских амбициях игроков "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк усомнился в чемпионских амбициях своей команды после поражения от "Эвертона".

Поражение 2:0 на "Гудисон Парк" накануне сделало "Ливерпуль" аутсайдером гонки с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" за титул Премьер-Лиги.



Ван Дейк расстроен, каким образом сыграл "Ливерпуль", и чувствует, что это совсем не чемпионская игра.



"Вы действительно хотите завоевать титул?"



"Если вы проводите матч таким образом, не выигрываете никаких единоборств и даете рефери повод назначить опасный штрафной, тогда у нас нет шансов на завоевание титула".



"Я очень расстроен столь многими вещами. Каждый должен взглянуть в зеркало, оценить свою игру и спросить себя, выложился ли он без остатка".



"Это тяжело, и разумеется, мы должны были сыграть лучше против команды вблизи зоны вылета. Пора сосредоточиться".



"Если мы будем играть, как сегодня, у нас не будет возможности считать себя участником чемпионской гонки", — цитирует Вен Дейка BBC.