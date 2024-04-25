Тен Хаг: "Мы полностью контролировали игру"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда полностью контролировала игру против "Шеффилд Юнайтед".

Замыкающий таблицу Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" дважды вел в счете по ходу матча на "Олд Траффорд" в среду вечером, и "Манчестер Юнайтед" удалось оформить победу 4:2 только в самой концовке.



И хотя многим эта победа не кажется убедительной, у Тен Хага осталось ощущение, что "красные дьяволы" вчистую переиграли "клинков", лишь совершив пару ошибок.



"Мы полностью контролировали игру. Извините меня, но я видел другой матч".



"Мы совершили два подарка, дважды уступали в счете, поэтому мы говорим о двух негативных вещах: концентрации и дисциплине".



"Но что касается остального, то мы, думаю, полностью контролировали игру. Команда показала свою стойкость. Это непросто, когда ты уступаешь в счете, но мы исправились, противостоя компактной команде. Мы переиграли их. Мы были спокойны", — цитирует Тен Хага The Independent.