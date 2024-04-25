Клопп извинился за поражение от "Эвертона"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп извинился перед болельщиками своего клуба за поражение 2:0 от "Эвертона".

Последний для Клоппа выезд на "Гудисон Парк" обернулся проигрышем, который дал фору "Арсеналу" и "Манчестер Сити" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



Клопп расстроен тем, в какой манере его команда проиграла мерсисайдское дерби, и признает, что теперь "красным" нужен "кризис" в стане конкурентов, чтоб рассчитывать на титул.



"Я лишь могу извиниться перед людьми за сегодня. Это очень расстраивает. Мы играл матч так, как хотел "Эвертон", и они забили два гола после стандартных положений. Мы должны были действовать лучше, но мы этого не сделали".



"У меня совершенно нет хороших мыслей. Я очень расстроен и разочарован. Это никуда не годится".



"Это была не самая вдохновенная игра всех времен, и я по-настоящему сочувствую людям. Мы никогда не проигрывали здесь (14 лет), и это очень другое ощущение. Я извиняюсь за это".



"Я не могу сказать, что мы по-прежнему всецело в гонке. Нам нужен кризис в "Манчестер Сити" и "Арсенале", и нам нужно выигрывать футбольные матчи, потому что, даже если они начнут проигрывать все свои матчи, а мы будем делать то, что сегодня вечером, то ничего не изменится".



"Также мы пока не гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов, поэтому нам просто нужно играть в более классный футбол".



"Проблема не в настрое или желании парней. Никто не делает этого умышленно. Но моя задача в том, чтобы они оказались в ситуации, когда чувствуют себя уверенно делать то, что делают. За эту часть я ответственен, и я ответственен за то, что случилось сегодня вечером".



"Это не самое приятное ощущение, и это самая сложная часть футбола. В этот раз у нас не получилось, но нам нужно продолжать стараться", — цитирует Клоппа The Independent.