МЮ не без труда победил худшую команду Премьер-Лиги

Дважды уступая в счете по ходу матча, "Манчестер Юнайтед" все же нашел способ победить замыкающий таблицу Премьер-Лиги "Шеффилд Юнайтед" со счетом 4:2.

В стартовый состав "красных дьяволов" вернулись Кристиан Эриксен и Антони, заменив Скотта Мактоминея и Маркуса Рэшфорда.



На ворота "клинков" вернулся Уэс Фодерингем, заменив Иво Грбича. Кэмерон Арчер появился вместо Оли Макберни.



МЮ почти безраздельно владел мячом в начале матча, принявшись пристреливаться, но первый реальный момент открыть счет создал только на 22-й минуте, когда Алехандро Гарначо подхватил снаряд на левом краю штрафной, сместился в центр площадки и не смог пробить Фодерингема.



Гости терпеливо ждали и на 35-й минуте дождались своего шанса. Андре Онана сделал передачу от своих ворот прямо на Джейдона Богла, который рванул во вратарскую площадь и поразил ближний угол ворот — 0:1.



"Дьяволы" активизировались после пропущенного гола и довольно быстро сравняли счет. Гарначо догнал мяч на левом фланге и выполнил подачу к ближней штанге, где Харри Магуайр кивком головы поразил ворота — 1:1.



МЮ даже мог отправиться на перерыв, ведя в счете, но Фодерингем совершил еще один классный сейв, не позволив отличиться Гарначо.



А вот второй тайм начался с того, что "Шеффилд Юнайтед" снова вышел вперед. Бен Осборн прострелил с левого края штрафной на границу вратарской, откуда в касание пробил Бен Бреретон Диас — 1:2.



Хозяева снова пошли отыгрываться, и на 60-й минуте Магуайр заработал для своей команды пенальти, будучи поваленным в штрафной. К 11-метровой отметке отправился Бруну Фернандеш и пробил образцово — 2:2.



На 67-й минуте "клинки" едва в третий раз за матч не вышли вперед, но мяч после дальнего удара Бреретона Диаса и рикошета от Магуайра слегка разминулся с углом ворот.



"Дьяволы" все же собрались на концовку и дожали колючего соперника. На 81-й минуте Фернандеш нанес удар с дистанции в притирку со штангой — 3:2.



Прошло еще четыре минуты, и Фернандеш сделал передачу с правого края штрафной во вратарскую. Расмус Хейлунд уже не мог промахнуться — 4:2.



"Шеффилд Юнайтед" дважды вел в счете, но, как и положено самой пропускающей команде дивизиона, позволял "Манчестер Юнайтед" очень легко отыгрываться. Домашний матч против аутсайдера пощекотал нервы болельщикам "дьяволов".



"Манчестер Юнайтед" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче