"Вест Хэм" провел продуктивные переговоры с Лопетеги

"Вест Хэм" провел продуктивные переговоры с бывшим главным тренером "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги.

Только в минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Аморим, проведя встречу с руководством "Вест Хэма". Но если верить португальской прессе, главный тренер "Спортинга" просто пытался использовать интерес "молотобойцев", чтобы получить работу в "Ливерпуле", и этот план провалился.



Новым фаворитом на замену нынешнему наставнику "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу, чей контракт истекает в конце сезона, теперь можно считать Лопетеги.



Как сообщает The Guardian, Лопетеги находится на радаре у "Вест Хэма" несколько месяцев, и сейчас стороны провели "продуктивные переговоры" насчет назначения 57-летнего испанца.



Лопетеги находится без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" за три дня до старта сезона Премьер-Лиги ввиду разногласий с руководством клуба насчет трансферов.



У Лопетеги есть и другие варианты трудоустройства, включая "Милан", однако Хулену очень понравилось в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.