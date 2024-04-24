"Вест Хэм" провел продуктивные переговоры с Лопетеги

Хулен Лопетеги "Вест Хэм" провел продуктивные переговоры с бывшим главным тренером "Вулверхэмптона" Хуленом Лопетеги.

Только в минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Аморим, проведя встречу с руководством "Вест Хэма". Но если верить португальской прессе, главный тренер "Спортинга" просто пытался использовать интерес "молотобойцев", чтобы получить работу в "Ливерпуле", и этот план провалился.

Новым фаворитом на замену нынешнему наставнику "Вест Хэма" Дэвиду Мойесу, чей контракт истекает в конце сезона, теперь можно считать Лопетеги.

Как сообщает The Guardian, Лопетеги находится на радаре у "Вест Хэма" несколько месяцев, и сейчас стороны провели "продуктивные переговоры" насчет назначения 57-летнего испанца.

Лопетеги находится без работы с августа 2023, когда он покинул "Вулверхэмптон" за три дня до старта сезона Премьер-Лиги ввиду разногласий с руководством клуба насчет трансферов.

У Лопетеги есть и другие варианты трудоустройства, включая "Милан", однако Хулену очень понравилось в Премьер-Лиге в прошлом сезоне.


Метки Вест Хэм, Лопетеги, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 23:00

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