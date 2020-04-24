Стартовое предложение "Ливерпуля" по Слоту отклонено

"Фейеноорд" отклонил стартовое предложение по своему главному тренеру Арне Слоту от "Ливерпуля".

Ранее днем стало известно, что "Ливерпуль" официально обратился к "Фейенооду" и начал переговоры по Слоту, которого "красные" рассматривают кандидатом номер один на роль преемника для Юргена Клоппа.



По информации Sky Sports, стартовое предложение "Ливерпуля" по Слоту составило 7.75 млн. фунтов. "Фейеноорд" ответил отказом, потому что рассчитывает на компенсацию в 9 млн. фунтов.



Как видно, разногласия двух клубов не столь велики, а сам Слот заинтересован в работе с "Ливерпулем", поэтому компромисс может быть достигнут в ближайшее время.



За время работы в "Фейеноорде" Слот заслужил репутацию специалиста, который улучшает своих игроков индивидуально и коллективно, имея дело с бюджетом меньше, чем у конкурентов. Арне предпочитает играть по схеме 4-2-3-1 или 4-3-3, что вполне подходит для "Ливерпуля".