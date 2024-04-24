"Челси" принял решение насчет Мадуэке и Мудрика

Михаил Мудрик и Нони Мадуэке "Челси" принял решение насчет своих вингеров Нони Мадуэке и Михаила Мудрика в преддверии летнего трансферного окна.

В январе 2023 владельцы "Челси" потратили около 120 миллионов фунтов на приобретение Мадуэке и Мудрика, однако эти инвестиции себя не оправдали.

Ранее в апреле главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что Мадуэке мало играет из-за великолепной формы Коула Палмера.

В то же время Мудрик все еще находится в процессе адаптации к Премьер-Лиге и совершенно не выглядит командным игроком.

Тем не менее, несмотря на давление правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" не собирается продавать 22-летнего англичанина или 23-летнего украинца грядущим летом.

Как утверждает журналист Бен Джейкобс, руководство "Челси" по-прежнему верит, что оба игрока обладают значительным потенциалом и в будущем обязательно прибавят.


Метки Мадуэке, Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 21:00

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