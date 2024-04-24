"Челси" принял решение насчет Мадуэке и Мудрика

"Челси" принял решение насчет своих вингеров Нони Мадуэке и Михаила Мудрика в преддверии летнего трансферного окна.

В январе 2023 владельцы "Челси" потратили около 120 миллионов фунтов на приобретение Мадуэке и Мудрика, однако эти инвестиции себя не оправдали.



Ранее в апреле главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что Мадуэке мало играет из-за великолепной формы Коула Палмера.



В то же время Мудрик все еще находится в процессе адаптации к Премьер-Лиге и совершенно не выглядит командным игроком.



Тем не менее, несмотря на давление правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги, "Челси" не собирается продавать 22-летнего англичанина или 23-летнего украинца грядущим летом.



Как утверждает журналист Бен Джейкобс, руководство "Челси" по-прежнему верит, что оба игрока обладают значительным потенциалом и в будущем обязательно прибавят.