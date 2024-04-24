"Челси" может позвать Аморима на место Почеттино

"Челси" может обратиться к варианту с Рубеном Аморимом из "Спортинга" в случае расставания со своим главным тренером Маурисио Почеттино.

"Челси" уже не имеет шансов завершить этот сезон с трофеем, а поражение 5:0 от "Арсенала" накануне ухудшило и без того скромные шансы "синих" на попадание в еврокубки.



По информации Daily Mail, боссы "Челси" пока не приняли окончательное решение, останется ли Почеттино на следующий сезон, однако осведомленные источники ожидают, что вариант с увольнением Маурисио будет всерьез рассмотрен.



Если Почеттино все-таки покинет свой пост, "Челси" может пригласить Аморима, которым владельцы клуба со "Стэмфорд Бридж" уже интересовались в прошлом.



Аморим, очевидно, открыт к работе в Премьер-Лиге. В минувший понедельник 39-летний португалец побывал в Лондоне, проведя переговоры с "Вест Хэмом", а до этого он контактировал с "Ливерпулем".