Фердинанд шокирован, что Джексон избежал удаления против "Арсенала"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выразил недоумением тем, что нападающий "Челси" Николас Джексон не был наказан за грубую игру против защитника "Арсенала" Такехиро Томиясу.
Накануне "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 5:0, причем в начале матча "синим" еще повезло остаться в полном составе.
Дело в том, что Джексон шипами ударил Томиясу по нижней части голени, не получив за это и желтой карточки. Больше всего Фердинанд недоумевает, почему арбитр VAR не привлек внимание рефери.
"Все мы (в студии) не могли поверить, что система VAR не включилась здесь. Мы не могли поверить в это. В этом сезоне мы видели так много случаев — столь же плохих, а некоторые и близко не были такими плохими (когда VAR включалась). Ты думаешь про себя: "Вау, тогда их удаляли, а здесь они даже не стали проверять".
"Думаю, это был безрассудный поступок. Я был бы счастлив, если бы арбитры вышли и объяснились", — сообщил Фердинанд в эфире TNT Sports.
24.04.2024 19:00
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какие же жалкие пенсы
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