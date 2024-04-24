Тен Хагу грозит понижение зарплаты на 25%

Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" урежет на 25 процентов зарплату своего главного тренера Эрика Тен Хаг, если тот останется на своем посту.

Второй сезон Тен Хага на тренерском мостике "Юнайтед" складывается разочаровывающим образом. "Красные дьяволы" провалились в Лиге Чемпионов, находятся в 16 очках позади замыкающей топ-4 Премьер-Лиги "Астон Виллы", и только финал Кубка Англии против "Манчестер Сити" 25 мая видится возможностью для Эрика и его команды скрасить впечатление о себе.

Поскольку "Юнайтед" с высокой вероятностью не попадет в Лигу Чемпионов на будущий сезон, это автоматически повлечет за собой сокращение зарплаты Тен Хага на четверть, как предусмотрено контрактом голландского специалиста.

Таким образом, даже если "Юнайтед" оставит Тен Хага, в следующем сезоне Тен Хаг заработает только 6.75 млн. фунтов вместо 9 млн. фунтов.

Как отмечает ESPN, непопадание в Лигу Чемпионов также будет означать значительное снижение компенсации, которую "Юнайтед" придется выплатить Тен Хагу в случае увольнение.

В данный момент руководство "Юнайтед" работает так, словно Тен Хаг останется на сезон 2024/25, свой заключительный по действующему контракту, но в то же время "дьяволы" перебирают варианты на замену Эрику.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 18:00

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Последние комментарии:




  1. imf-tau 24.04.2024 18:38 # imf-tau
    После игры с Ковентри я хз как можно не уволить шарлатана в конце сеона.

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  2. quickelf 24.04.2024 18:33 # quickelf
    6,75 млн фунтов :( Пора сушить сухари!

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