"Ливерпуль" начал переговоры о назначении Слота
"Ливерпуль" начал переговоры с "Фейеноордом" о переходе главного тренера Арне Слота.
Только накануне стало известно, что Слот рассматривается "Ливерпулем" в качестве фаворита на роль преемника для Юргена Клоппа, покидающего мерсисайдский клуб в конце сезона.
Sky Sports ожидает, что дальше ситуация вокруг Слота будет развиваться быстро, потому что 45-летний голландец открыт к работе с "Ливерпулем", и процесс переговоров уже стартовал.
В прошлом сезоне Слот привел "Фейеноорд" к своему всего лишь второму титулу Эредивизии за 20 лет. Сейчас подопечные Арне занимают второе место в своем первенстве, а в минувший уикенд завоевали Кубок Голландии.
Слот, которым прежде интересовались "Тоттенхэм", "Челси" и "Лидс", приглянулся "Ливерпулю" своим ярким атакующим стилем игры.
Если сделка будет согласована, то "Ливерпулю" придется выплатить компенсацию за Слота в размере около 9 миллионов фунтов.
24.04.2024 17:00
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