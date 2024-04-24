Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд пропустит выезд к "Брайтону" из-за травмы мышечного характера.

Холанд, напомним, не принимал участия в победе 1:0 над "Челси" в полуфинале Кубка Англии в минувшую субботу.



С "Брайтоном" в четверг Эрлинг тоже не сыграет, в отличие от Джона Стоунса и Фила Фодена, но 23-летний норвежец может вернуться к матчу против "Ноттингем Форест" в воскресенье.



"Эрлинг не готов на завтра. Двое других — готовы. Мне известно, что это не такая большая проблема, но на ближайший матч он не будет доступен", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу The Guardian.



Добавим, из-за занятости "Сити" в Кубке Англии "Арсенал" ушел вперед в Премьер-Лиге на четыре очка, однако "горожане" сыграли на два матча меньше.