Артета симпатизирует Почеттино

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что симпатизирует своему коллеге Маурисио Почеттино из "Челси".

Накануне "Арсенал" учинил над "Челси" разгром со счетом 5:0 в рамках Премьер-Лиги, вчистую переиграв своих соседей во втором тайме.



В этом дерби Артета отложил в сторону свою давнюю дружбу с Почеттино, однако Микель искренне надеется, что Маурисио преодолеет свои трудности.



"После все того, через что он прошел и что он сделал, на его стороне все симпатии в мире. Он знает это".



"Я сам был по ту сторону. Он замечательно делает свою работу. Думаю, когда смотришь на их команду и анализируешь их каждую секунду, то понимаешь, что они заслуживали выиграть много матчей, они заслуживали побеждать большие команды".



"Он действительно хорошо делает свою работу, поэтому, надеюсь, ситуация исправится и будет такой, как он заслуживает".



"Я люблю побеждать. Он бы чувствовал то же самое. Мы говорим о симпатиях к тому, кого я люблю и кем восхищаюсь. Несомненно, я хочу лучшего для него", — цитирует Артету Evening Standard.