"Вест Хэм" рассматривает Лопетеги и Фонсеку
"Вест Хэм" рассматривает Хулена Лопетеги и Паулу Фонсенку на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.
Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце сезона, и последние результаты, включая вылет из Лиги Европы, склоняют боссов "Вест Хэма" к расставанию с Дэвидом.
Как сообщает Sky Sports, окончательное решение по Мойесу пока не принято, но "молотобойцы" уже начали процесс по определению замены для шотландского специалиста.
В минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Аморим, однако в данный момент назначение главного тренера "Спортинга" выглядит маловероятным.
Более вероятными кандидатами для лондонского клуба являются Лопетеги, покинувший "Вулверхэмптон" за считанные дни до начала этого сезона, и Фонсека, чей контракт с "Лиллем" истекает в конце сезона.
24.04.2024 14:00
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