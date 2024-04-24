"Вест Хэм" рассматривает Лопетеги и Фонсеку

Хулен Лопетеги "Вест Хэм" рассматривает Хулена Лопетеги и Паулу Фонсенку на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.

Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце сезона, и последние результаты, включая вылет из Лиги Европы, склоняют боссов "Вест Хэма" к расставанию с Дэвидом.

Как сообщает Sky Sports, окончательное решение по Мойесу пока не принято, но "молотобойцы" уже начали процесс по определению замены для шотландского специалиста.

В минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Аморим, однако в данный момент назначение главного тренера "Спортинга" выглядит маловероятным.

Более вероятными кандидатами для лондонского клуба являются Лопетеги, покинувший "Вулверхэмптон" за считанные дни до начала этого сезона, и Фонсека, чей контракт с "Лиллем" истекает в конце сезона.


Метки Вест Хэм, Лилль, Лопетеги, тренеры, Фонсека

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 14:00

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