"Вест Хэм" рассматривает Лопетеги и Фонсеку

"Вест Хэм" рассматривает Хулена Лопетеги и Паулу Фонсенку на замену своему главному тренеру Дэвиду Мойесу.

Контракт Мойеса по-прежнему истекает в конце сезона, и последние результаты, включая вылет из Лиги Европы, склоняют боссов "Вест Хэма" к расставанию с Дэвидом.



Как сообщает Sky Sports, окончательное решение по Мойесу пока не принято, но "молотобойцы" уже начали процесс по определению замены для шотландского специалиста.



В минувший понедельник в Лондоне побывал Рубен Аморим, однако в данный момент назначение главного тренера "Спортинга" выглядит маловероятным.



Более вероятными кандидатами для лондонского клуба являются Лопетеги, покинувший "Вулверхэмптон" за считанные дни до начала этого сезона, и Фонсека, чей контракт с "Лиллем" истекает в конце сезона.