"Ньюкасл" хочет заключить новый контракт с Исаком
"Ньюкасл" хочет заключить новый контракт со своим нападающим Александером Исаком, убрав из документа пункт о понижении зарплаты.
Дело в том, что действующий контракт Исака, как и некоторых других игроков "Ньюкасла", предусматривает понижение зарплаты на величину до 20% в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов.
Однако 24-летний швед является одним из лучших игроков команды Эдди Хау в этом сезоне, забив 17 голов в 24 матчах Премьер-Лиги.
На "Сент-Джеймс Парк" чувствуют, что, если зарплату Исака и нужно пересмотреть, то только в сторону увеличения. Заодно это позволило бы "Ньюкаслу" оградить Александера от интереса других клубов, включая "Арсенал".
Как сообщает talkSPORT, новый контракт позволит Исаку войти в число самых высокооплачиваемых игроков "Ньюкасла" вроде Бруно Гимараэса.
Если до продажи Исака грядущим летом все же дойдет, то "Ньюкасл" потребует около 90 миллионов фунтов — в полтора раза больше той суммы, за которую Александер был куплен у "Реал Сосьедад" в августе 2022.
24.04.2024 13:00
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