"Арсенал" и "Сити" нацелены на Бруно Гимараэса
Полузащитник "Ньюкасла" Бруно Гимараэс является целью для "Арсенала" и "Манчестер Сити" на летнее трансферное окно.
Гимараэс блестяще выступает за "Ньюкасл" после своего перехода из "Лиона" за 40 миллионов фунтов в январе 2022.
По ходу этого сезона Бруно успел заключить новый контракт с "Ньюкаслом", несколько рад признаться в том, как он счастлив на "Сент-Джеймс Парк", и даже купить семейный особняк в пригороде Ньюкасл-апон-Тайна за 4 млн. фунтов.
Тем не менее, The Telegraph считает, что "Ньюкасл" все равно может продать Гимараэса грядущим летом, особенно с учетом своей ситуации с соблюдением правил финансового фейр-плей и того факта, что контракт Бруно предусматривает отступные в 100 млн. фунтов.
По информации источника, Гимараэс осведомлен об интересе к нему со стороны "Арсенала" и "Сити", но также заполучить 26-летнего игрока сборной Бразилии хочет ПСЖ.
Только прошлым летом "Арсенал" и "Сити" сошлись в борьбе за Деклана Райса, и тогда "канониры" взяли верх, купив капитана "Вест Хэма" за рекордные для себя 105 млн. фунтов.
24.04.2024 11:00
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Последние комментарии:
Мне вот интересно, зачем Пушкарям Гимараеш, если у них уже есть Райс? Скорее всего сами полосатые просто распускают слухи, чтобы повысить цену игроку. Да и голубым манкам он по сути ни к чему.
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первонах
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