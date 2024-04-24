Тиаго Силва договорился с "Флуминенсе"

Защитник "Челси" Тиаго Силва достиг устной договоренности о переходе в "Флуминенсе".

В конце этого сезона Силва должен стать свободным агентом, потому что "Челси" не собирается предлагать 39-летнему бразильцу новый контракт.



На днях появились слухи, что Силва может остаться в Премьер-Лиги или перебраться в какой-нибудь европейский клуб, однако Goal утверждает, что Тиаго уже определился со своим будущим.



По информации источника, Силва договорился с "Флуминенсе", к которому присоединится после истечения своего контракта с "Челси" 30 июня.



В этом сезоне Силва сыграл 33 матча за "Челси" во всех соревнованиях, забив четыре гола. Тиаго был в слезах после поражения 1:0 от "Манчестер Сити" в минувшую субботу, потому что тот результат лишил ветерана шансов завершить свою карьеру в лондонском клубе с трофеем.