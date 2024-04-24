Артета: "Наблюдать за игрой "Арсенала" — это удовольствие"
Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что получил удовольствие, наблюдая за игрой своей команды против "Челси".
Накануне "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 5:0, увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до трех очков.
Артета в восторге от того, как "Арсенал" провел этот матч, особенно его второй тайм, и теперь надеется, что в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма" "канониры" сыграют так же хорошо.
"Я доволен победой, количеством созданных моментов и забитых нами голов. А также "клин-шитом", потому что это показывает стабильность этой команды".
"Нам требовалось быть более дисциплинированными во втором тайме, чтобы делать правильные вещи. Мы создали много моментов и гораздо лучше оборонялись в своей штрафной".
"Я поздравил игроков за то, что они осчастливили наших болельщиков в большом лондонском дерби. Наблюдать за их игрой — это удовольствие. Теперь нужно перенести это на "Тоттенхэм".
"Они знают, за что играют. Они испытывают такой восторг, и они полностью погружены в процесс. Даже игроки, которые много не играют, ведут себя выдающимся образом, и это поддерживает сплоченность команды".
"Моя задача в том, чтобы подстегивать их и требовать с них, а также заставить их поверить в то, что они могут добиться желаемого, потому что это очень важно", — цитирует Артету Sky Sports.
24.04.2024 09:00
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Последние комментарии:
Личный ебарь Членси
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Как долго продлится эта эйфория - никто не знает. Но то, что это эйфория понятно всем здравомыслящим людям.
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В чём была проблема получить удовольствие в матче с Баварией?
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