Артета: "Наблюдать за игрой "Арсенала" — это удовольствие"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что получил удовольствие, наблюдая за игрой своей команды против "Челси".

Накануне "Арсенал" разгромил "Челси" со счетом 5:0, увеличив свой отрыв во главе Премьер-Лиги до трех очков.



Артета в восторге от того, как "Арсенал" провел этот матч, особенно его второй тайм, и теперь надеется, что в ближайшее воскресенье против "Тоттенхэма" "канониры" сыграют так же хорошо.



"Я доволен победой, количеством созданных моментов и забитых нами голов. А также "клин-шитом", потому что это показывает стабильность этой команды".



"Нам требовалось быть более дисциплинированными во втором тайме, чтобы делать правильные вещи. Мы создали много моментов и гораздо лучше оборонялись в своей штрафной".



"Я поздравил игроков за то, что они осчастливили наших болельщиков в большом лондонском дерби. Наблюдать за их игрой — это удовольствие. Теперь нужно перенести это на "Тоттенхэм".



"Они знают, за что играют. Они испытывают такой восторг, и они полностью погружены в процесс. Даже игроки, которые много не играют, ведут себя выдающимся образом, и это поддерживает сплоченность команды".



"Моя задача в том, чтобы подстегивать их и требовать с них, а также заставить их поверить в то, что они могут добиться желаемого, потому что это очень важно", — цитирует Артету Sky Sports.