"Ливерпуль" собирается сменить Nike на Adidas

Алексис Макаллистер "Ливерпуль" собирается сменить технического спонсора в 2025 году, перейдя от Nike к Adidas.

Компания Nike стала техническим спонсором "Ливерпуля" в 2020 году, сменив в этой роли New Balance, сотрудничество с которой длилось предыдущие пять сезонов.

Особенность спонсорского контракта с Nike такова, что "Ливерпуль" гарантированно получает только около 30 миллионов фунтов за сезон. Зато "красным" положена внушительная доля от продаж атрибутики, и это позволяет клубу зарабатывать 50+ млн. фунтов каждый год.

Как сообщает Sport Business, Nike была бы рада продлить контракт с "Ливерпулем". Также желание сотрудничать с "красными" выразила Puma.

Однако "Ливерпуль" нашел себе более щедрого партнера в лице компании Adidas, которая займет место Nike с сезона 2025/26 и возобновит сотрудничество с мерсисайдским клубом после 13 лет перерыва.

Ожидается, что Adidas будет в год платить "Ливерпулю" свыше 50 млн. фунтов, но менее 90 млн. фунтов, которые от немецкого спортивного гиганта получает "Манчестер Юнайтед".

Ранее "Ливерпуль" уже играл в форме от Adidas — с 1985 по 1996 и затем с 2006 по 2012 год.


Метки Adidas, Nike, Ливерпуль, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 08:00

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  1. seregaball 24.04.2024 09:45 # seregaball
    Ещё бы, Carlberg, наклееть, вообще майка ретро

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  2. sausage 24.04.2024 09:25 # sausage
    Наконец-то, если случится! Найковский ширпотреб надоел уже, адик поинтереснее будет. Примечательно, что как раз сейчас сборная Германии соскакивает со своего родного адидаса из-за более щедрого контракта с Найк)

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  3. largo-winch 24.04.2024 09:18 # largo-winch
    Пидарасы

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  4. vals1702 24.04.2024 08:40 # vals1702
    ФСГ надо сменить

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  5. uyga 24.04.2024 08:25 # uyga
    Отлично, у адиков дизайнеры попизже

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