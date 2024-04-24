"Ливерпуль" собирается сменить Nike на Adidas

"Ливерпуль" собирается сменить технического спонсора в 2025 году, перейдя от Nike к Adidas.

Компания Nike стала техническим спонсором "Ливерпуля" в 2020 году, сменив в этой роли New Balance, сотрудничество с которой длилось предыдущие пять сезонов.



Особенность спонсорского контракта с Nike такова, что "Ливерпуль" гарантированно получает только около 30 миллионов фунтов за сезон. Зато "красным" положена внушительная доля от продаж атрибутики, и это позволяет клубу зарабатывать 50+ млн. фунтов каждый год.



Как сообщает Sport Business, Nike была бы рада продлить контракт с "Ливерпулем". Также желание сотрудничать с "красными" выразила Puma.



Однако "Ливерпуль" нашел себе более щедрого партнера в лице компании Adidas, которая займет место Nike с сезона 2025/26 и возобновит сотрудничество с мерсисайдским клубом после 13 лет перерыва.



Ожидается, что Adidas будет в год платить "Ливерпулю" свыше 50 млн. фунтов, но менее 90 млн. фунтов, которые от немецкого спортивного гиганта получает "Манчестер Юнайтед".



Ранее "Ливерпуль" уже играл в форме от Adidas — с 1985 по 1996 и затем с 2006 по 2012 год.