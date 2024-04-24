Почеттино: "Мы сдались"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино констатировал, что его команда перестала сопротивляться "Арсеналу" после третьего пропущенного гола.

Накануне "Арсенал" сокрушил своих соседей из "Челси" со счетом 5:0, открыв счет уже на четвертой минуте, а остальные четыре гола забив во втором тайме.



Почеттино остался расстроен, что "синие" так провалились после неплохого по игре полуфинального матча Кубка Англии против "Манчестер Сити" в минувшую субботу.



"Это сложно объяснить. Каждый мог видеть, что с начала матча мы не сражались. Думаю, после пропущенного гола команда была так податлива. Я так расстроен началом матча, потому что предполагалось, что мы будем полны энергии и лучше сражаться".



"Мы не были агрессивны и не были сосредоточены в ситуациях, в которых было легко найти решение. Поэтому мы так расстроены".



"В перерыве мы разговаривали о том, чтобы начать второй тайм по-другому. Но мы начали очень плохо. После 10-15 минут второго тайма, когда мы пропустили третий гол, мы сдались. Команде пришлось тяжело в остатке матча".



"Мы очень хорошо сражались с "Манчестер Сити", и то был великолепный матч. Но три дня спустя мы не сражались. Возможно, мы не были свежими".



"Несправедливо говорить об отсутствующих игроках. С начала сезона нам не хватало столь многих игроков каждую неделю. Одна из команд, что вышли сегодня на поле, сражается за победу в Премьер-Лиге. Другая команда сражается со всеми обстоятельствами, в которых оказалась".



"Команда показала недостаточную стойкость, и это проблема".



"У "Арсенала" очень хорошая команда, но я думаю, мы позволили им играть в свою игру. Мы дали им все возможности, чтобы играть и создавать моменты. Поэтому мы так расстроены. В некоторых аспектах это была равная игра, но мы слишком нестабильны", — цитирует Почеттино The Independent.