Два игрока Премьер-Лиги арестованы по подозрению в изнасиловании
Два выступающих в Премьер-Лиге игрока были арестованы полицией по подозрению в изнасиловании.
В минувший уикенд офицеры полиции наведались на один из стадионов Премьер-Лиги, где коротко опросили 19-летнего футболиста.
Футболисту было позволено покинуть стадион, но позже днем игрок был официально задержан, провел ночь в полицейском участке и был допрошен детективами.
Его партнер по команде, также 19 лет от роду, был арестован на следующий день и подвергнут допросу.
Первого из этих игроков подозревают в "нападении, пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию", тогда как второй, предположительно, и является насильником.
Само изнасилование, как сообщает The Sun, имело место в пятницу вечером. В данный момент оба футболиста выпущены на свободу под залог.
24.04.2024 06:00
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это Уайт и Хаверц
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Тут намедни целая футбольная команда износиловала другую.
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