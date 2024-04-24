Два игрока Премьер-Лиги арестованы по подозрению в изнасиловании

Игрок Премьер-Лиги Два выступающих в Премьер-Лиге игрока были арестованы полицией по подозрению в изнасиловании.

В минувший уикенд офицеры полиции наведались на один из стадионов Премьер-Лиги, где коротко опросили 19-летнего футболиста.

Футболисту было позволено покинуть стадион, но позже днем игрок был официально задержан, провел ночь в полицейском участке и был допрошен детективами.

Его партнер по команде, также 19 лет от роду, был арестован на следующий день и подвергнут допросу.

Первого из этих игроков подозревают в "нападении, пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию", тогда как второй, предположительно, и является насильником.

Само изнасилование, как сообщает The Sun, имело место в пятницу вечером. В данный момент оба футболиста выпущены на свободу под залог.


Метки Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2024 06:00

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  1. wengerrrro 24.04.2024 07:11 # wengerrrro
    это Уайт и Хаверц

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  2. chelsea88 24.04.2024 06:17 # chelsea88
    Тут намедни целая футбольная команда износиловала другую.

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