Два игрока Премьер-Лиги арестованы по подозрению в изнасиловании

Два выступающих в Премьер-Лиге игрока были арестованы полицией по подозрению в изнасиловании.

В минувший уикенд офицеры полиции наведались на один из стадионов Премьер-Лиги, где коротко опросили 19-летнего футболиста.



Футболисту было позволено покинуть стадион, но позже днем игрок был официально задержан, провел ночь в полицейском участке и был допрошен детективами.



Его партнер по команде, также 19 лет от роду, был арестован на следующий день и подвергнут допросу.



Первого из этих игроков подозревают в "нападении, пособничестве и подстрекательстве к изнасилованию", тогда как второй, предположительно, и является насильником.



Само изнасилование, как сообщает The Sun, имело место в пятницу вечером. В данный момент оба футболиста выпущены на свободу под залог.